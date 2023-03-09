09 марта

08 марта

Популярное

В Улан-Удэ протестировали «умные» водоколонки с QR-кодами

В Улан-Удэ протестировали «умные» водоколонки с QR-кодами
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
С их помощью теперь отслеживают поломку устройств

В МУП «Водоканал» подвели итоги работы QR-кодов на автоматических водоколонках, которые месяц действовали в тестовом режиме. Теперь отслеживать их неисправность стало намного проще. Любой улан-удэнец, заметив неполадки, может оперативно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу предприятия.

При считывании кода с экрана мобильного устройства открывается окно браузера. Там и предлагают оставить сообщение. Все обращения сразу попадают в систему учёта заявок. Их фиксирует диспетчер круглосуточной аварийной службы МУП. Никакие дополнительные приложения скачивать не нужно.

Всего с начала февраля специалисты отработали около 80 заявок.

- Свою эффективность эта инновация показала уже в первую неделю. Только за пять дней поступило более 30 заявок. В основном – от жителей отдалённых микрорайонов. Их оперативно отработали, – пояснил начальник аварийно-диспетчерской службы МУП Олег Кротков.

Специалисты городского «Водоканала» разместили 70 QR-кодов на «умных» водоколонках. До конца года ими оснастят и обычные механические – таких в Улан-Удэ более 600.
QR-код водоколонка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ протестировали «умные» водоколонки с QR-кодами
В Улан-Удэ протестировали «умные» водоколонки с QR-кодами
Общество, 09.03.2023
С их помощью теперь отслеживают поломку  устройств
Красоты Бурятии попали в фотокнигу о Сибири
Красоты Бурятии попали в фотокнигу о Сибири
Общество, 09.03.2023
В издание вошли работы лучших фотографов страны
На «Байкальской миле» в Бурятии представят новинки «Lada»
На «Байкальской миле» в Бурятии представят новинки «Lada»
Общество, 09.03.2023
 На одной из них попытаются установить рекорд скорости
Воспитатели детсадов из Улан-Удэ отправятся на конкурс в Москву
Воспитатели детсадов из Улан-Удэ отправятся на конкурс в Москву
Общество, 09.03.2023
Они прошли в очный тур Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2023»
В Забайкалье впервые за три года приняли туристов из Китая
В Забайкалье впервые за три года приняли туристов из Китая
Общество, 09.03.2023
Иностранных гостей встречали караваями
Министр обороны России вручил медали волонтёрам Бурятии
Министр обороны России вручил медали волонтёрам Бурятии
Общество, 09.03.2023
Они работают на волонтёрских базах в Джанкое и Крымске
Улан-удэнцы поддержали запрет на съёмку на уроках
Улан-удэнцы поддержали запрет на съёмку на уроках
Общество, 09.03.2023
Табу одобрили 52% родителей школьников
В Улан-Удэ вновь сдвинули сроки закрытия улицы Трубачеева
В Улан-Удэ вновь сдвинули сроки закрытия улицы Трубачеева
Общество, 09.03.2023
Работы перенесли на следующую неделю
В Бурятии врачи спасли новорождённую, оказавшуюся на грани жизни и смерти
В Бурятии врачи спасли новорождённую, оказавшуюся на грани жизни и смерти
Общество, 09.03.2023
Малышка не могла нормально дышать и больше месяца провела в реанимации

В Бурятии госинспекторы спасли ондатру
Общество, 09.03.2023
Зверёк не мог найти вход в реку 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^