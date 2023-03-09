В Улан-Удэ протестировали «умные» водоколонки с QR-кодами





При считывании кода с экрана мобильного устройства открывается окно браузера. Там и предлагают оставить сообщение. Все обращения сразу попадают в систему учёта заявок. Их фиксирует диспетчер круглосуточной аварийной службы МУП. Никакие дополнительные приложения скачивать не нужно.



Всего с начала февраля специалисты отработали около 80 заявок.



- Свою эффективность эта инновация показала уже в первую неделю. Только за пять дней поступило более 30 заявок. В основном – от жителей отдалённых микрорайонов. Их оперативно отработали, – пояснил начальник аварийно-диспетчерской службы МУП Олег Кротков.



Специалисты городского «Водоканала» разместили 70 QR-кодов на «умных» водоколонках. До конца года ими оснастят и обычные механические – таких в Улан-Удэ более 600.



В МУП «Водоканал» подвели итоги работы QR-кодов на автоматических водоколонках, которые месяц действовали в тестовом режиме. Теперь отслеживать их неисправность стало намного проще. Любой улан-удэнец, заметив неполадки, может оперативно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу предприятия.