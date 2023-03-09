09 марта

08 марта

Популярное

Красоты Бурятии попали в фотокнигу о Сибири

Красоты Бурятии попали в фотокнигу о Сибири
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В издание вошли работы лучших фотографов страны

Вышла уникальная фотокнига «Россия: визуальный код» из серии фотоальбомов, посвящённых разным регионам страны. До этого выходили книги, рассказывающие о Поволжье, Урале, Дальнем Востоке.

- В издание вошли работы лучших фотографов. Основу альбома составляют пейзажи: как прославленные, известные всему миру (например, виды Байкала) так и те, уловить красоту которых впервые помог внимательный взгляд фотохудожника. Не менее важны портреты: лица россиян разных национальностей, возрастов и профессий. Через десятки пейзажей, портретов, репортажных снимков раскрывается визуальный код Сибири, - пишется в аннотации к книге.

В книге читатель может познакомиться с главными достопримечательностями Сибири, её природой, достижениями в технике, хозяйстве, науке и спорте, сюжетами из жизни сибирских городов и сёл.

- Сибирь необъятна: традиции разноплеменных народов и постиндустриальные мегаполисы, тайны древних цивилизаций и современная промышленность, ширь и мощь заповедной природы, которая ассоциируется с национальным характером, – всё это Сибирь, - рассказывают составители фотокниги.

Книга из 216 страниц вышла в издательстве «Медиарост», имеет твёрдый переплёт.






туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ протестировали «умные» водоколонки с QR-кодами
В Улан-Удэ протестировали «умные» водоколонки с QR-кодами
Общество, 09.03.2023
С их помощью теперь отслеживают поломку  устройств
Красоты Бурятии попали в фотокнигу о Сибири
Красоты Бурятии попали в фотокнигу о Сибири
Общество, 09.03.2023
В издание вошли работы лучших фотографов страны
На «Байкальской миле» в Бурятии представят новинки «Lada»
На «Байкальской миле» в Бурятии представят новинки «Lada»
Общество, 09.03.2023
 На одной из них попытаются установить рекорд скорости
Воспитатели детсадов из Улан-Удэ отправятся на конкурс в Москву
Воспитатели детсадов из Улан-Удэ отправятся на конкурс в Москву
Общество, 09.03.2023
Они прошли в очный тур Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2023»
В Забайкалье впервые за три года приняли туристов из Китая
В Забайкалье впервые за три года приняли туристов из Китая
Общество, 09.03.2023
Иностранных гостей встречали караваями
Министр обороны России вручил медали волонтёрам Бурятии
Министр обороны России вручил медали волонтёрам Бурятии
Общество, 09.03.2023
Они работают на волонтёрских базах в Джанкое и Крымске
Улан-удэнцы поддержали запрет на съёмку на уроках
Улан-удэнцы поддержали запрет на съёмку на уроках
Общество, 09.03.2023
Табу одобрили 52% родителей школьников
В Улан-Удэ вновь сдвинули сроки закрытия улицы Трубачеева
В Улан-Удэ вновь сдвинули сроки закрытия улицы Трубачеева
Общество, 09.03.2023
Работы перенесли на следующую неделю
В Бурятии врачи спасли новорождённую, оказавшуюся на грани жизни и смерти
В Бурятии врачи спасли новорождённую, оказавшуюся на грани жизни и смерти
Общество, 09.03.2023
Малышка не могла нормально дышать и больше месяца провела в реанимации

В Бурятии госинспекторы спасли ондатру
Общество, 09.03.2023
Зверёк не мог найти вход в реку 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^