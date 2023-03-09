Красоты Бурятии попали в фотокнигу о Сибири



Книга из 216 страниц вышла в издательстве «Медиарост», имеет твёрдый переплёт.















Вышла уникальная фотокнига «Россия: визуальный код» из серии фотоальбомов, посвящённых разным регионам страны. До этого выходили книги, рассказывающие о Поволжье, Урале, Дальнем Востоке.- В издание вошли работы лучших фотографов. Основу альбома составляют пейзажи: как прославленные, известные всему миру (например, виды Байкала) так и те, уловить красоту которых впервые помог внимательный взгляд фотохудожника. Не менее важны портреты: лица россиян разных национальностей, возрастов и профессий. Через десятки пейзажей, портретов, репортажных снимков раскрывается визуальный код Сибири, - пишется в аннотации к книге.В книге читатель может познакомиться с главными достопримечательностями Сибири, её природой, достижениями в технике, хозяйстве, науке и спорте, сюжетами из жизни сибирских городов и сёл.- Сибирь необъятна: традиции разноплеменных народов и постиндустриальные мегаполисы, тайны древних цивилизаций и современная промышленность, ширь и мощь заповедной природы, которая ассоциируется с национальным характером, – всё это Сибирь, - рассказывают составители фотокниги.