Мероприятие состоится 22 марта
В Улан-Удэ в колледже искусств имени Чайковского 22 марта в 17:30 состоится концерт студенческого оркестра русских народных инструментов «Весенних звуков волшебство» (6+).
- Оркестр является неоднократным лауреатом республиканских фестивалей и международных конкурсов и ведёт активную концертную деятельность на различных площадках города. В программе концерта прозвучат произведения В. Андреева, А. Хачатуряна, А. Прибылова, К. Хачатуряна, А. Колкера, А. Эшпая, В. Власова, Е. Дербенко. Также на концерте выступят с сольными и ансамблевыми номерами студенты и преподаватели колледжа, - сообщает пресс-служба колледжа.
В концерте примут участие руководитель оркестра, выпускник Новосибирской государственной Консерватории Алексей Петряков, студенты 4 курса колледжа по классу дирижирования Алина Красноруцкая, Анастасия Москвитина, Дарья Вершинина, учащиеся детской школы искусств имени Бау Ямпилова и ансамбль отделения эстрадного вокала «Синкопа».
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт весенний концерт русских народных инструментов
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