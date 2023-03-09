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В Улан-Удэ пройдёт весенний концерт русских народных инструментов

В Улан-Удэ пройдёт весенний концерт русских народных инструментов
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мероприятие состоится 22 марта

В Улан-Удэ в колледже искусств имени Чайковского 22 марта в 17:30 состоится концерт студенческого оркестра русских народных инструментов «Весенних звуков волшебство» (6+).

- Оркестр является неоднократным лауреатом республиканских фестивалей и международных конкурсов и ведёт активную концертную деятельность на различных площадках города. В программе концерта прозвучат произведения В. Андреева, А. Хачатуряна, А. Прибылова, К. Хачатуряна, А. Колкера, А. Эшпая, В. Власова, Е. Дербенко. Также на концерте выступят с сольными и ансамблевыми номерами студенты и преподаватели колледжа, - сообщает пресс-служба колледжа.

В концерте примут участие руководитель оркестра, выпускник Новосибирской государственной Консерватории Алексей Петряков, студенты 4 курса колледжа по классу дирижирования Алина Красноруцкая, Анастасия Москвитина, Дарья Вершинина, учащиеся детской школы искусств имени Бау Ямпилова и ансамбль отделения эстрадного вокала «Синкопа».

Возрастное ограничение 6+


концерт

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