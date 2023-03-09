Воспитатели детсадов из Улан-Удэ отправятся на конкурс в Москву

Они прошли в очный тур Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2023»



Работники детских садов города Улан-Удэ принимают участие во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2023». Это заведующий детским садом №91 «Строитель» Оксана Киселева и старший воспитатель детского сада №173 «Росинка» Татьяна Санталова. Они успешно прошли в очный тур всероссийского конкурса и поедут в Москву, сообщила администрация города.



Оксана Киселева выступит в номинации «Молодой руководитель дошкольного учреждения», а Татьяна Санталова - в номинации «Молодой воспитатель дошкольного учреждения». Они достойно представили Улан- Удэ на заочном отборе, и теперь их ждёт следующий этап, который пройдёт уже в апреле в Москве.



Конкурс призван поддержать молодых руководителей и создать условия самореализации молодых педагогических работников со стажем работы от трёх до семи лет. Всего в конкурсе восемь номинаций, начиная от «Молодого учителя» до «Педагога-наставника».



Победители конкурса награждаются почётными дипломами, «Знаком победителя», ценными подарками спонсоров, партнёров и специально учреждёнными призами.





