Иностранных гостей встречали караваями
В Забайкальский край накануне впервые за три года прибыла группа туристов из Китая. Долгое время из-за пандемии коронавируса туробмен между странами был приостановлен. Первыми гостей приняли сотрудники забайкальского бюро международного туризма «Спутник».
- Для нас это знаковое событие – очень долго ждали жителей Китая, продумывали для них программу, экскурсии. Встретили их в Забайкальске. Затем привезли в Читу. Здесь они посетили источник «Молоковка», музей декабристов, Титовскую сопку, посмотрели город. Многие признались, что очень скучали по России,- рассказала директор турбюро Ирина Ермолина.
На забайкальской земле гостей везде встречали караваями, традиционными песнями.
- Для нас возобновление турпотока – новый виток в развитии туристической отрасли всего Забайкалья. Это экономика. Ведь каждый турист увозит отсюда впечатления, а здесь оставляет деньги. Многие местные туроператоры уже придумали и реализовали специальные турпроекты, именно для гостей из Китая, - сказал вице-премьер правительства региона, министр экономического развития Александр Бардалеев.
В ведомстве добавили, что после возобновления привычного туристического потока регион ожидает ежегодно около 60 тысяч туристов из Китая.
С 6 февраля Китай возобновил в экспериментальном режиме групповые туристические поездки в Россию и ещё 19 стран.
В Забайкалье впервые за три года приняли туристов из Китая
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