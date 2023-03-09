В Забайкалье впервые за три года приняли туристов из Китая

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Иностранных гостей встречали караваями



В Забайкальский край накануне впервые за три года прибыла группа туристов из Китая. Долгое время из-за пандемии коронавируса туробмен между странами был приостановлен. Первыми гостей приняли сотрудники забайкальского бюро международного туризма «Спутник».



- Для нас это знаковое событие – очень долго ждали жителей Китая, продумывали для них программу, экскурсии. Встретили их в Забайкальске. Затем привезли в Читу. Здесь они посетили источник «Молоковка», музей декабристов, Титовскую сопку, посмотрели город. Многие признались, что очень скучали по России,- рассказала директор турбюро Ирина Ермолина.



На забайкальской земле гостей везде встречали караваями, традиционными песнями.



- Для нас возобновление турпотока – новый виток в развитии туристической отрасли всего Забайкалья. Это экономика. Ведь каждый турист увозит отсюда впечатления, а здесь оставляет деньги. Многие местные туроператоры уже придумали и реализовали специальные турпроекты, именно для гостей из Китая, - сказал вице-премьер правительства региона, министр экономического развития Александр Бардалеев.



В ведомстве добавили, что после возобновления привычного туристического потока регион ожидает ежегодно около 60 тысяч туристов из Китая.



С 6 февраля Китай возобновил в экспериментальном режиме групповые туристические поездки в Россию и ещё 19 стран.



