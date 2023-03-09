Военные России и Монголии начали готовиться к учениям «Селенга-2023»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Бурятии стартовал первый раунд консультаций



Военнослужащие Восточного военного округа встретили военную делегацию Монголии, прибывшую для участия в первой планирующей конференции по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2023».



В ходе первого раунда консультаций, который проходит в Бурятии, представители общевойскового объединения Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооружённых Сил Монголии планируют согласовать район проведения учения, количество сил и средств, привлекаемых к манёврам, а также организацию их материально-технического обеспечения.



- Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев сообщил, что учение «Селенга-2023» проводится на ежегодной основе, в ходе которого военнослужащие двух стран отрабатывают применение различных тактических приёмов современного боя, а также ликвидацию условных незаконных вооружённых формирований, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

