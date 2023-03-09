В Бурятии стартовал первый раунд консультаций
Военнослужащие Восточного военного округа встретили военную делегацию Монголии, прибывшую для участия в первой планирующей конференции по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2023».
В ходе первого раунда консультаций, который проходит в Бурятии, представители общевойскового объединения Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооружённых Сил Монголии планируют согласовать район проведения учения, количество сил и средств, привлекаемых к манёврам, а также организацию их материально-технического обеспечения.
- Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев сообщил, что учение «Селенга-2023» проводится на ежегодной основе, в ходе которого военнослужащие двух стран отрабатывают применение различных тактических приёмов современного боя, а также ликвидацию условных незаконных вооружённых формирований, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Военные России и Монголии начали готовиться к учениям «Селенга-2023»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также посетители смогут принять участие в образовательной программе
Дам поздравили медведь и Чебурашка
В Бурятии стартовал первый раунд консультаций
В регионе пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения
В Закамне встретили свои юбилейные дни рождения два участника трудового фронта
В городе завершился фестиваль «Серебряная маска»
Из них 10 наград золотые, 9 – серебряные и 10 – бронзовые
Игра завершилась ничьёй
Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей
Богослужения прошли в Свято-Одигитриевском соборе
В Забайкалье приехали спортсмены из Бурятии и Иркутской области
Имена победителей станут известны завтра
Члены сборной получили путёвки на первенство России
Определён состав вузов-участников дополнительного отбора проекта
Спортсменка из Гусиноозёрска стала второй в спринте