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В Бурятии «управляшка» заплатила почти 150 тысяч за рухнувшую на автомобиль крышу

В Бурятии «управляшка» заплатила почти 150 тысяч за рухнувшую на автомобиль крышу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она упала на машину из-за сильного ветра

Сотрудники УФССП по Бурятии помогли жителю Кяхты взыскать с местной управляющей компании (УК) 148 тысяч. В непогоду кровля многоквартирного дома рухнула прямо на автомобиль мужчины. Произошло это из-за плохо закреплённых металлических ограждений.

- Конструкции, за которыми должна была следить УК, не выдержали сильный шквалистый ветер и ураганные порывы, достигавшие 16 метров в секунду. В итоге они упали на припаркованный возле дома автомобиль, – пояснили в пресс-службе республиканского УФССП.

На крыше машины образовалась вмятина,  лобовое стекло треснуло, а ветровые оказались разбиты. «Управляшка» не возместила ущерб владельцу авто в установленный срок, как решил суд. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

Сотрудник ведомства вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих организации. Эта мера возымела эффект. «Должник полностью выплатил всю задолженность», – отметил заместитель главного судебного пристава РБ Константин Щукин. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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