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В Забайкалье победитель фестиваля рыбалки получит автомобиль

В Забайкалье победитель фестиваля рыбалки получит автомобиль
Общество,  Фото:pixabay.com
Также среди призов – квадроцикл и лодка

25 марта на озере Шакша в Забайкальском крае состоится фестиваль по подлёдному лову «Рыбомания 2023» на призы губернатора региона. Ожидается, что в этом году в мероприятии поучаствуют более 1500 человек.

- Такой фестиваль для нашего региона давно стал традиционным, однако призы губернатора будут вручать на нём в первый раз. Также кратно увеличится и число команд-участников. К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Победитель будет определён путём проведения взвешивания уловов старшими судьями и судьями-контролёрами. Взвешивание будет происходить на глазах у участников, - рассказали организаторы фестиваля.

Спортсмены, занявшие призовые места, получат кубки, грамоты и ценные призы. Поощрительные призы получают победители в номинациях: «Самая большая рыба», «Самый молодой рыболов», «Самый возрастной рыболов», «Лучшая рыбачка».

- Главные призы фестиваля: автомобиль УАЗ «Патриот», квадроцикл и надувная лодка с мотором, - добавили организаторы.

Также участников и гостей ждёт насыщенная культурная программа и спортивные состязания, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.

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