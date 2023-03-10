В Забайкалье победитель фестиваля рыбалки получит автомобиль

Также среди призов – квадроцикл и лодка



25 марта на озере Шакша в Забайкальском крае состоится фестиваль по подлёдному лову «Рыбомания 2023» на призы губернатора региона. Ожидается, что в этом году в мероприятии поучаствуют более 1500 человек.



- Такой фестиваль для нашего региона давно стал традиционным, однако призы губернатора будут вручать на нём в первый раз. Также кратно увеличится и число команд-участников. К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Победитель будет определён путём проведения взвешивания уловов старшими судьями и судьями-контролёрами. Взвешивание будет происходить на глазах у участников, - рассказали организаторы фестиваля.



Спортсмены, занявшие призовые места, получат кубки, грамоты и ценные призы. Поощрительные призы получают победители в номинациях: «Самая большая рыба», «Самый молодой рыболов», «Самый возрастной рыболов», «Лучшая рыбачка».



- Главные призы фестиваля: автомобиль УАЗ «Патриот», квадроцикл и надувная лодка с мотором, - добавили организаторы.



Также участников и гостей ждёт насыщенная культурная программа и спортивные состязания, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.



