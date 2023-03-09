В городе завершился фестиваль «Серебряная маска»
3 марта в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония награждения II городского фестиваля-конкурса детских и юношеских театров «Серебряная маска-2023», посвящённого столетию Бурятии. Мероприятие проходило в национальной библиотеке РБ.
В конкурсе приняли 355 детей из 37 театральных коллективов города Улан-Удэ и четырёх районов республики: Заиграевского, Бичурского, Тункинского и Селенгинского. Лауреаты и дипломанты конкурса награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками. Полный список лауреатов и дипломантов конкурса в четырёх возрастных группах, можно посмотреть в паблике детского центра «Родник» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, перед началом церемонии заслуженная артистка РБ, доцент ВСГИК Елена Баранова провела круглый стол с анализом просмотренных конкурсных материалов. Педагогам была выражена благодарность за смелость, за энтузиазм, за любовь к детям и к своей профессии.
В Улан-Удэ наградили детские театральные коллективы
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