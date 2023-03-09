Улан-удэнцы поддержали запрет на съёмку на уроках





Недавно федеральные СМИ сообщили, что комитет Госдумы по просвещению разрабатывает законопроект о запрете на фото- и видеосъёмку на школьных занятиях. Пока такового нет, поскольку любая СОШ считается общественным местом.





Депутаты же предлагают разрешить съёмку на уроках только в образовательных целях и то – с разрешения администрации учебного заведения и самого педагога.



Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили выяснить, что об этом думают родители улан-удэнских школьников. Более половины (52%) оказались «за» – по их мнению, детям не стоит отвлекаться от учебного процесса, а объектом их внимания должны быть задачи и упражнения, а не экран смартфона.



Против оказался каждый четвёртый (26%) житель бурятской столицы. Они уверены: при необходимости именно видеозапись поможет привлечь к ответственности учителей, нарушающих закон – например, оскорбляющих учеников или применяющих к ним физическую силу. По словам горожан, нет ничего плохого в том, что ребёнок, к примеру, сфотографирует конспект на доске.



Среди преподавателей сторонников запрета оказалось больше – его поддерживают 8 из 10 опрошенных. Педагоги считают, что фото- и видеосъёмка на уроках отвлекают и детей, и их самих – не всем комфортно работать под прицелом камеры. Только 9% респондентов выступили против ограничений, заявив, что скрывать им нечего.

