09 марта

08 марта

Популярное

Улан-удэнцы поддержали запрет на съёмку на уроках

Улан-удэнцы поддержали запрет на съёмку на уроках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Табу одобрили 52% родителей школьников

Недавно федеральные СМИ сообщили, что комитет Госдумы по просвещению разрабатывает законопроект о запрете на фото- и видеосъёмку на школьных занятиях. Пока такового нет, поскольку любая СОШ  считается общественным местом.

Депутаты же предлагают разрешить съёмку на уроках только в образовательных целях и то – с разрешения администрации учебного заведения и самого педагога.

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили выяснить, что об этом думают родители улан-удэнских школьников. Более половины (52%) оказались «за» – по их мнению, детям не стоит отвлекаться от учебного процесса, а объектом их внимания должны быть задачи и упражнения, а не экран смартфона.

Против оказался каждый четвёртый (26%) житель бурятской столицы. Они уверены: при необходимости именно видеозапись поможет привлечь к ответственности учителей, нарушающих закон – например, оскорбляющих учеников или применяющих к ним физическую силу. По словам горожан, нет ничего плохого в том, что ребёнок, к примеру, сфотографирует конспект на доске.

Среди преподавателей сторонников запрета оказалось больше – его поддерживают 8 из 10 опрошенных. Педагоги считают, что фото- и видеосъёмка на уроках отвлекают и детей, и их самих – не всем комфортно работать под прицелом камеры. Только 9% респондентов выступили против ограничений, заявив, что скрывать им нечего.
инициатива госдума школы мобильные телефоны

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье впервые за три года приняли туристов из Китая
В Забайкалье впервые за три года приняли туристов из Китая
Общество, 09.03.2023
Иностранных гостей встречали караваями
Министр обороны России вручил медали волонтёрам Бурятии
Министр обороны России вручил медали волонтёрам Бурятии
Общество, 09.03.2023
Они работают на волонтёрских базах в Джанкое и Крымске
Улан-удэнцы поддержали запрет на съёмку на уроках
Улан-удэнцы поддержали запрет на съёмку на уроках
Общество, 09.03.2023
Табу одобрили 52% родителей школьников
В Улан-Удэ вновь сдвинули сроки закрытия улицы Трубачеева
В Улан-Удэ вновь сдвинули сроки закрытия улицы Трубачеева
Общество, 09.03.2023
Работы перенесли на следующую неделю
В Бурятии врачи спасли новорождённую, оказавшуюся на грани жизни и смерти
В Бурятии врачи спасли новорождённую, оказавшуюся на грани жизни и смерти
Общество, 09.03.2023
Малышка не могла нормально дышать и больше месяца провела в реанимации

В Бурятии госинспекторы спасли ондатру
Общество, 09.03.2023
Зверёк не мог найти вход в реку 
Попавшему под мобилизацию жителю Бурятии дали отсрочку
Попавшему под мобилизацию жителю Бурятии дали отсрочку
Общество, 09.03.2023
Мужчина смог добиться её через суд 
В выходные в Бурятии похолодает до -30 градусов
В выходные в Бурятии похолодает до -30 градусов
Общество, 09.03.2023
Ожидаются метели, местами небольшой снег 
История со стихийной свалкой на набережной Улан-Удэ дошла до суда
История со стихийной свалкой на набережной Улан-Удэ дошла до суда
Общество, 09.03.2023
С ней не могут разобраться уже несколько месяцев
Бурятский онкодиспансер лечит на новом оборудовании
Бурятский онкодиспансер лечит на новом оборудовании
Общество, 09.03.2023
Запущен в работу новый линейный ускоритель для проведения лучевого лечения
Более 26 тысяч семей Бурятии получают помощь от государства
Более 26 тысяч семей Бурятии получают помощь от государства
Общество, 09.03.2023
Им предоставляется ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет
В Бурятии посчитали диких кабанов
В Бурятии посчитали диких кабанов
Общество, 09.03.2023
Маршрут растянулся на 80 км
В Бурятии насчитали шесть тысяч людей с хроническим гепатитом
В Бурятии насчитали шесть тысяч людей с хроническим гепатитом
Общество, 09.03.2023
Среди них есть беременные и пациенты наркодиспансеров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^