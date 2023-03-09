Более 1000 иркутян разгадывали кроссворды на чемпионате

Завершился отборочный тур чемпионата по отгадыванию кроссвордов



В Иркутске прошёл отборочный тур II городского чемпионата по отгадыванию кроссвордов «Иркутск многоклеточный». Одновременно на 36 площадках более тысячи иркутян решали специально подготовленные задания.



Состязания проходят второй год подряд. В этот раз конкурсантам предстояло за час ответить на 95 вопросов. Они были посвящены столице области: её истории, науке, культуре, архитектуре, достопримечательностям, топонимам, известным людям.



– В этом году более тысячи участников, сами не ожидали такого ажиотажа, – рассказала главный редактор газеты «Иркутск» Алена Огнева. – Не успел закончиться отборочный тур, ещё не прошёл финал, а иркутяне уже спрашивают, когда состоится третий чемпионат.



Участники, набравшие наибольшее количество баллов, выйдут в финал. Он состоится в начале апреля, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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