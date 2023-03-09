В Забайкалье приехали спортсмены из Бурятии и Иркутской области
Соревнования по фигурному катанию «Кристальный лёд» стартовали в Чите. В течение двух дней здесь будут состязаться более 170 спортсменов из Ангарска, Иркутска, а также Улан-Удэ и Хабаровска.
- На лёд выйдут мальчики и девочки от 6 до 12 лет, юноши и девушки от 11 до 17 лет, а также юниоры и юниорки в возрасте от 13 до 19 лет. Спортсмены смогут обменяться опытом и усовершенствовать свои навыки, – поделились организаторы.
Все участники получат памятные подарки, а призёров наградят медалями и грамотами. Турнир проводится в ледовом дворце «Чита Арена», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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В Чите стартовали межрегиональные соревнования фигуристов
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