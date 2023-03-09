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В Бурятии врачи спасли новорождённую, оказавшуюся на грани жизни и смерти

В Бурятии врачи спасли новорождённую, оказавшуюся на грани жизни и смерти
Общество,  Фото:Pixabay.com
Малышка не могла нормально дышать и больше месяца провела в реанимации

В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) рассказали о малышке из Бурятии, у которой обнаружили врождённый хилоторакс – скопление лимфатической жидкости в грудной полости. Это довольно редкая патология – она встречается примерно у одного из 15 000 новорождённых. Ребёнку без специального лечения в 50% случаев грозит смерть.

У матери девочки были признаки многоводия (избыток околоплодных вод), а у крохи при ультразвуковом исследовании обнаружили жидкость в правой половине грудной клетки. Малышка появилась на свет в срок с абсолютно нормальными параметрами веса и роста, но с признаками дыхательной недостаточности.

Её сразу определили в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для новорождённых. После обследования подтвердилось скопление жидкости в плевральной полости, которая поджимала правое лёгкое, не давая ребёнку полноценно дышать. Его состояние на некоторые время улучшилось благодаря проколу.

Однако девочка никак не выздоравливала, и врачи заподозрили хилоторакс. На 20-е сутки после рождения кроху перевели в ДРКБ. К тому моменту её правое лёгкое было значительно поджато (коллабировано) скопившейся в плевральной полости жидкостью, а органы грудной клетки – сердце, трахея, пищевод и магистральные сосуды – сместились влево. Это сказалось на сердечно-сосудистой и дыхательной функциях и грозило катастрофическими последствиями.

В ОРИТ ДРКБ с подобным заболеванием врачи встречались не раз, поэтому диагноз малышке поставили сразу. Лечение хилоторакса достаточно специфично – оно требует тщательного контроля за балансом жидкости и всеми клинико-лабораторными параметрами.

Хирурги установили дренаж в плевральную полость, по которому одномоментно вывели 150 мл жидкости, а потом начали введение препарата с постепенным нарастанием дозы. Девочке потребовалось специальное внутривенное питание.

Врачи терпеливо дренировали плевральную полость, а когда новорождённой стало лучше, её перевели на естественное вскармливание и удалили дренаж. После  кроху отправили в отделение патологии новорождённых и выхаживания недоношенных детей № 2, где она уже могла находиться с мамой.

Постепенно ребёнка перевели на обычную молочную смесь. Малышка поправилась и прямо перед 8 марта отправилась домой. Она провела в реанимации больше месяца, а в целом лечилась три.
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