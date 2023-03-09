В Бурятии госинспекторы спасли ондатру













В Бурятии заканчивается зимний маршрутный учёт. Государственные инспекторы Бурприроднадзора подсчитали копытных, пушных животных и птиц Бурятии. Специалисты прошли более 24 тысячи километров по 2400 маршрутам в районах.Во время учёта в районе дельты реки Селенга Кабанского района госинспекторы Бурприроднадзора Иван Баженов и Денис Крылов увидели быстрого зверька.Ондатра не могла найти вход в реку из-за льда, зверя могли заклевать вороны, которые уже готовились напасть. В итоге госинспекторы помогли зверьку зайти в реку, тем самым спасли ему жизнь.По данным государственного мониторинга Бурприроднадзора в Бурятии насчитывается 83 тысячи особей ондатры.- Наши специалисты начинают подсчёт полученных данных зимнего маршрутного учёта. Подсчёт продлится до 1 апреля. На основе ЗМУ осуществляется государственное управление в сфере охраны и воспроизводства объектов животного мира, - сообщили в Бурприроднадзоре.