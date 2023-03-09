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Попавшему под мобилизацию жителю Бурятии дали отсрочку

Попавшему под мобилизацию жителю Бурятии дали отсрочку
Общество,  Фото:Pixabay.com
Мужчина смог добиться её через суд

К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился житель республики, числившийся в запасе и попавший под частичную мобилизацию. Мужчина пожаловался, что ему не дают отсрочку от призыва на службу, хотя на это есть основания – его включили в соответствующий список работников банков, утверждённый генеральным штабом Вооружённых сил РФ.

В аппарате уполномоченного рассказали, что военный комиссариат Бурятии, получив списки от генштаба, «не предпринял никаких действий для предоставления отсрочки», а лишь рекомендовал обратиться в войсковую часть (в/ч), где проходил службу мобилизованный. Там, в свою очередь, заявили, что это не входит в их полномочия.

Омбудсмен направила обращение мужчины мэру Улан-Удэ и по совместительству – председателю призывной комиссии по мобилизации для рассмотрения и принятия мер по отмене решения о призыве. Из военкоматов Железнодорожного и Советского районов прислали ответ, в котором говорилось об отсутствии оснований для отсрочки.

Параллельно житель Бурятии подал в суд иск с требованием признать решение призывной комиссии незаконным и исключить его из списков личного состава в/ч. Уполномоченный эти заявления поддержала.

В итоге суд удовлетворил иск запасника. Решение призывной комиссии об его отправке на службу признали незаконным и обязали военный комиссариат РБ и Минобороны России убрать имя мобилизованного из списков личного состава войсковой части.

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