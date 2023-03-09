Борцы Бурятии выиграли 29 медалей первенства ДФО

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Из них 10 наград золотые, 9 – серебряные и 10 – бронзовые



С 3 по 4 марта в Агинском Бурятском округе прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях приняло участие 316 юных борцов из Бурятии, Якутии, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей.



В течении двух дней на коврах состязались в поединках юноши в 12 весовых категориях и девушки в 11 весовых категориях. Бурятию на соревнованиях представляли 36 девушек и 57 юношей.



Спортсмены выиграли 29 наград. У юношей медали завоевали:

35 кг

Третье место – Роман Г.

38 кг

Второе место – Ананда Д.

Третье место – Аюши Б.

52 кг

Первое место – Очир Ц.

57 кг

Первое место – Золто Ц.

68 кг

Второе место – Эрдэни А.

Третье место – Максар И.

75 кг

Первое место – Анатолий О.



У девушек победительницами и призёрами стали:

36 кг

Первое место – Арианна З.

Второе место – Ксения С.

Третье место – Наталья С.

39 кг

Первое место – Лилиана З.

Третье место – Анастасия М.

42 кг

Второе место – Оксана Г.

Третье место – Сундари Ц.

46 кг

Первое место – Даяна М.

Второе место – Номин С.

Третье место – Номина Б.

50 кг

Третье место – Янжима Б.

54 кг

Первое место – Сарюна Б.

Второе место – Зарина Х.

Третье место – Дарья С.

58 кг

Первое место – Сэлмэг Л.

Второе место – Аяна Ч.

Третье место – Нарана Б.

62 кг

Первое место – Виктория С.

66 кг

Первое место – Анастасия К.

Второе место – Алёна П.

70 кг

Второе место – Яна Б.



