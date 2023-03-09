Из них 10 наград золотые, 9 – серебряные и 10 – бронзовые
С 3 по 4 марта в Агинском Бурятском округе прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях приняло участие 316 юных борцов из Бурятии, Якутии, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей.
В течении двух дней на коврах состязались в поединках юноши в 12 весовых категориях и девушки в 11 весовых категориях. Бурятию на соревнованиях представляли 36 девушек и 57 юношей.
Спортсмены выиграли 29 наград. У юношей медали завоевали:
35 кг
Третье место – Роман Г.
38 кг
Второе место – Ананда Д.
Третье место – Аюши Б.
52 кг
Первое место – Очир Ц.
57 кг
Первое место – Золто Ц.
68 кг
Второе место – Эрдэни А.
Третье место – Максар И.
75 кг
Первое место – Анатолий О.
У девушек победительницами и призёрами стали:
36 кг
Первое место – Арианна З.
Второе место – Ксения С.
Третье место – Наталья С.
39 кг
Первое место – Лилиана З.
Третье место – Анастасия М.
42 кг
Второе место – Оксана Г.
Третье место – Сундари Ц.
46 кг
Первое место – Даяна М.
Второе место – Номин С.
Третье место – Номина Б.
50 кг
Третье место – Янжима Б.
54 кг
Первое место – Сарюна Б.
Второе место – Зарина Х.
Третье место – Дарья С.
58 кг
Первое место – Сэлмэг Л.
Второе место – Аяна Ч.
Третье место – Нарана Б.
62 кг
Первое место – Виктория С.
66 кг
Первое место – Анастасия К.
Второе место – Алёна П.
70 кг
Второе место – Яна Б.
Борцы Бурятии выиграли 29 медалей первенства ДФО
Общество, Фото:
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