Имена победителей станут известны завтра
10 марта в столице Бурятии пройдёт торжественная церемония вручения республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп». Мероприятие проведут в региональном центре единоборств «Патриот».
Деятели отрасли в 31 номинации от лучшего спортсмена и до лучшего спортивного журналиста поднимутся на пьедестал и станут обладателями статуэток республиканской премии.
- «Золотой Олимп» стал отличным поводом для благодарности тех, кто внёс наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта в Бурятии за прошедший год, - сообщили в министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии вручат премии «Золотой Олимп»
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