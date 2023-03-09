В Бурятии вручат премии «Золотой Олимп»

Имена победителей станут известны завтра



10 марта в столице Бурятии пройдёт торжественная церемония вручения республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп». Мероприятие проведут в региональном центре единоборств «Патриот».



Деятели отрасли в 31 номинации от лучшего спортсмена и до лучшего спортивного журналиста поднимутся на пьедестал и станут обладателями статуэток республиканской премии.



- «Золотой Олимп» стал отличным поводом для благодарности тех, кто внёс наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта в Бурятии за прошедший год, - сообщили в министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

