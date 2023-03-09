В выходные в Бурятии похолодает до -30 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидаются метели, местами небольшой снег



В ближайшие три дня в Бурятии будет царить зимняя погода. Ожидается усиление ветра до 22 м/с, метели, столбик термометра местами опустится до -30 градусов в ночные часы.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 10 марта, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по южному Прибайкалью и южной половине до умеренного. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 17-22 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура ночью -8,-13, местами -17,-22, днём -5,-10, местами -11,-16.



В субботу, 11 марта, переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, ночью в отдельных районах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, днём 0,-5, местами -10,-15.



В воскресенье, 12 марта, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, по Прибайкалью и югу -9,-14, днём -2,+3, по крайнему югу +4,+9, по северной половине -7,-12.

