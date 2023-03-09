Бурятский онкодиспансер лечит на новом оборудовании

Общество, Фото: министерство здравоохранения Бурятии

Запущен в работу новый линейный ускоритель для проведения лучевого лечения



В Бурятском онкологическом диспансере запустили в работу новый линейный ускоритель для проведения лучевого лечения пациентам с онкологическими заболеваниями. На прошлой неделе на линейном ускорителе прошли лечение первые пациенты, сообщили республиканском министерстве здравоохранения.



- Мы заменили старый гамма-аппарат на более современный ускорительный комплекс, благодаря которому мы сможем лечить больше пациентов. Если раньше в смену проходили лечение около 40 пациентов, то сейчас до 80 человек. Сам сеанс лучевой терапии занимает не больше 7 минут. Новый линейный ускоритель позволит оказывать, жителям Бурятии и соседних регионов, современную качественную лучевую терапию с максимальным комфортом и в соответствии с международными стандартами качества и безопасности, - рассказала главный врач диспансера Инесса Шагдурова.



Лечебный спектр аппарата помогает лечить злокачественные новообразования молочной железы, органов малого таза, рака лёгкого, опухоли кишечника, предстательной железы, головного мозга и других видов рака. Аппарат оборудован видеосистемой и переговорным устройством. Во время лечения проводится видеоконтроль.



Оборудование было получено в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» взамен устаревшего. Кроме того, был осуществлён капитальный ремонт помещения под установку линейного ускорителя на сумму 14 млн. рублей. Деньги на ремонт выделили из республиканского бюджета.



