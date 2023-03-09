Запущен в работу новый линейный ускоритель для проведения лучевого лечения
В Бурятском онкологическом диспансере запустили в работу новый линейный ускоритель для проведения лучевого лечения пациентам с онкологическими заболеваниями. На прошлой неделе на линейном ускорителе прошли лечение первые пациенты, сообщили республиканском министерстве здравоохранения.
- Мы заменили старый гамма-аппарат на более современный ускорительный комплекс, благодаря которому мы сможем лечить больше пациентов. Если раньше в смену проходили лечение около 40 пациентов, то сейчас до 80 человек. Сам сеанс лучевой терапии занимает не больше 7 минут. Новый линейный ускоритель позволит оказывать, жителям Бурятии и соседних регионов, современную качественную лучевую терапию с максимальным комфортом и в соответствии с международными стандартами качества и безопасности, - рассказала главный врач диспансера Инесса Шагдурова.
Лечебный спектр аппарата помогает лечить злокачественные новообразования молочной железы, органов малого таза, рака лёгкого, опухоли кишечника, предстательной железы, головного мозга и других видов рака. Аппарат оборудован видеосистемой и переговорным устройством. Во время лечения проводится видеоконтроль.
Оборудование было получено в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» взамен устаревшего. Кроме того, был осуществлён капитальный ремонт помещения под установку линейного ускорителя на сумму 14 млн. рублей. Деньги на ремонт выделили из республиканского бюджета.
Бурятский онкодиспансер лечит на новом оборудовании
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