Им предоставляется ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет
По информации минсоцзащиты Бурятии, за первые два месяца текущего года 26 815 семей Бурятии получают выплату на детей от 3 до 7 лет. Выплата предусмотрена для почти 33 тысяч детей этого возраста. С начала года государство поддержало семьи Бурятии на более, чем 513, 5 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», благодаря этой мере поддержки в прошлом году, помощь получили 39 тысяч семей.
- В 2023 году повышен размер практически всех детских пособий, как федеральных, так и региональных. Увеличение выплат произошло за счёт индексации с 1 января прожиточного минимума на 3,28% и МРОТ на 6,3%, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
По словам министра сумма пособия варьируется от 8 до 16 тысяч рублей на одного ребёнка в зависимости от среднедушевого дохода семьи.
– В республике семьи с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, с учётом имущественной и финансовой обеспеченности получают её в следующих размерах: 50 % – 8003 рубля; 75 % – 12004,50 рублей; - 100% -16 006 рублей. Заявление может быть подано через портал Госуслуги, в МФЦ или непосредственно в органах соцзащиты по месту жительства заявителя, -уточнила министр.
Более подробно о выплатах можно узнать на сайте: дети03.рф
Более 26 тысяч семей Бурятии получают помощь от государства
Общество, Фото:
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