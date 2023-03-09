Дам поздравили медведь и Чебурашка
8 марта в парках столицы Бурятии прошла ежегодная акция «Вам, любимые!». 1000 цветов подарили уланудэнкам в праздник весны, любви и красоты. Чебурашка, медведь и мим поздравили горожанок и вручили им розы и тюльпаны.
Как сообщает городская дирекция по паркам, особый интерес вызвала фотоссесия с пушистыми моделями в парке «Юбилейный». С собаками породы «хаски» можно было бесплатно сфотографироваться. Также множество представительниц прекрасного пола примерили на себя «новые платья» в парке имени С.Н. Орешкова. Кроме этого, в парке имени Д.Ж. Жанаева джентльмены во фраках подарили дамам тункинские тюльпаны.
В парках Улан-Удэ женщинам подарили 1000 цветов
Общество, Фото:
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