В парках Улан-Удэ женщинам подарили 1000 цветов

Общество, Фото: дирекция по паркам Улан-Удэ

Дам поздравили медведь и Чебурашка



8 марта в парках столицы Бурятии прошла ежегодная акция «Вам, любимые!». 1000 цветов подарили уланудэнкам в праздник весны, любви и красоты. Чебурашка, медведь и мим поздравили горожанок и вручили им розы и тюльпаны.



Как сообщает городская дирекция по паркам, особый интерес вызвала фотоссесия с пушистыми моделями в парке «Юбилейный». С собаками породы «хаски» можно было бесплатно сфотографироваться. Также множество представительниц прекрасного пола примерили на себя «новые платья» в парке имени С.Н. Орешкова. Кроме этого, в парке имени Д.Ж. Жанаева джентльмены во фраках подарили дамам тункинские тюльпаны.

