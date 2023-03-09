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В Бурятии насчитали шесть тысяч людей с хроническим гепатитом

В Бурятии насчитали шесть тысяч людей с хроническим гепатитом
Общество,  Фото:Pixabay.com
Среди них есть беременные и пациенты наркодиспансеров

На официальной странице станции скорой медицинской помощи (ССМП) во «ВКонтакте» рассказали о ситуации с заболеваемостью гепатитом В и С в Бурятии. Всего на диспансерном учёте состоят около шести тысяч хронических больных и носителей вируса гепатита В.

- Ежегодно на маркеры гепатитов обследуют до 13% населения республики из числа обязательного контингента. При этом до 2% положительных результатов выявляют у больных с хроническими поражениями печени, беременных, пациентов наркологических и кожно-венерологических диспансеров, – рассказали на ССМП.

Риск заразиться есть при употреблении наркотиков, незащищённых половых контактах и во время переливании препаратов крови – при нарушении требований к их заготовке и использованию. Инфицированная женщина может передать заболевание ребёнку. А гепатиты A и E передаются преимущественно через загрязнённую воду, продукты и грязные руки.


гепатит болезнь

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