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Гастроли театра «Байкал» с успехом прошли в Чите

Гастроли театра «Байкал» с успехом прошли в Чите
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Театр дал два концерта, посвящённых Сагаалгану

В Чите накануне состоялись два концерта театра «Байкал» в честь встречи Белого месяца – «Сагаалганай уулзалга» (6+), сообщает министерство культуры Бурятии.

- В двухчасовой концертной программе театр представил праздничные номера, связанные с Новым годом по лунному календарю. Песни, музыка, танцы, национальные костюмы и уреэлы-благопожелания артистов унесли зрителей в круговорот древнего праздника, - рассказали в театре.

Во время концерта после танца «hээршэд» прошли зрелищные игры по разбиванию хребтовой кости. Самые смелые зрители разбивали «hээр» под возгласы зрителей.

На концерте выступили народный артист Бурятии Даба Дашинорбоев, солистка театра Бутидма Жугдурова. Молодые солистки театра Оюна Баирова, Гэрэлма Жалсанова, Гана и Баярма Бургутова исполнили народные песни в современной обработке. Музыканты театра Балданцэрэнэй Баттувшин и Евгений Селезнёв, группа «Дайда» звуками национальных инструментов и своими вариациями бурятской песни внесли свой музыкальный колорит в праздничный концерт.

- Театр «Байкал» не в первый раз приезжает в Читу в дни священного праздника, и можно сказать, что эти поездки становятся доброй традицией, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

На концерт приходят не только жители города Чита, но также из отдалённых населённых пунктов Забайкальского края и Агинского округа.


гастроли Чита театр "Байкал"

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