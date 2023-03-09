Театр дал два концерта, посвящённых Сагаалгану
В Чите накануне состоялись два концерта театра «Байкал» в честь встречи Белого месяца – «Сагаалганай уулзалга» (6+), сообщает министерство культуры Бурятии.
- В двухчасовой концертной программе театр представил праздничные номера, связанные с Новым годом по лунному календарю. Песни, музыка, танцы, национальные костюмы и уреэлы-благопожелания артистов унесли зрителей в круговорот древнего праздника, - рассказали в театре.
Во время концерта после танца «hээршэд» прошли зрелищные игры по разбиванию хребтовой кости. Самые смелые зрители разбивали «hээр» под возгласы зрителей.
На концерте выступили народный артист Бурятии Даба Дашинорбоев, солистка театра Бутидма Жугдурова. Молодые солистки театра Оюна Баирова, Гэрэлма Жалсанова, Гана и Баярма Бургутова исполнили народные песни в современной обработке. Музыканты театра Балданцэрэнэй Баттувшин и Евгений Селезнёв, группа «Дайда» звуками национальных инструментов и своими вариациями бурятской песни внесли свой музыкальный колорит в праздничный концерт.
- Театр «Байкал» не в первый раз приезжает в Читу в дни священного праздника, и можно сказать, что эти поездки становятся доброй традицией, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
На концерт приходят не только жители города Чита, но также из отдалённых населённых пунктов Забайкальского края и Агинского округа.
Гастроли театра «Байкал» с успехом прошли в Чите
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди них есть беременные и пациенты наркодиспансеров
Театр дал два концерта, посвящённых Сагаалгану
Он вспоминал о своём питомце лишь пару раз в неделю
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 марта
Вадим Бройко ушёл на 84 году жизни
Мужчина не смог дождаться заказанные там детали для своей машины
Проезд и проживание во Владивостоке бесплатно
От жидкого хлора в столице Бурятии отказались ещё несколько лет назад
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Людей волнуют вопросы здравоохранения и СВО
В деле разбиралась прокуратура
Редкую аномалию у неё выявили при обследовании
Досмотрено 250 кубометров деревянных осиновых палочек
Они поздравили женщин с праздником
В Улан-Удэ днём может пойти снег