В регионе пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения
В период с 10 до 12 часов 10 марта будет проводиться комплексная проверка систем оповещения населения Иркутской области с включением электросирен, мощных акустических систем и уличных громкоговорителей и передачей информации по радио и телевидению. Об этом заявил начальник центра по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Константин Дроздов.
– Во избежание возникновения паники и волнения среди граждан прошу жителей области соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий, – подчеркнул Константин Дроздов.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, изначально комплексная проверка систем оповещения должна была состояться 1 марта текущего года. Но по решению МЧС России была отложена до особого распоряжения.
10 марта в Иркутской области «завоют» сирены
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