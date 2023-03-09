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10 марта в Иркутской области «завоют» сирены

10 марта в Иркутской области «завоют» сирены
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения

В период с 10 до 12 часов 10 марта будет проводиться комплексная проверка систем оповещения населения Иркутской области с включением электросирен, мощных акустических систем и уличных громкоговорителей и передачей информации по радио и телевидению. Об этом заявил начальник центра по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Константин Дроздов.

– Во избежание возникновения паники и волнения среди граждан прошу жителей области соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий, – подчеркнул Константин Дроздов.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, изначально комплексная проверка систем оповещения должна была состояться 1 марта текущего года. Но по решению МЧС России была отложена до особого распоряжения.
Иркутская область сирены телевидение МЧС

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