Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе

С 27 по 29 марта в Улан-Удэ состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, посвящённые памяти почётного гражданина города, Героя Советского Союза, генерал-майора Ильи Балдынова. Турнир пройдёт в региональном центре единоборств «Патриот».
К участию допускаются спортсмены 2006-2007 годов рождения в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг. Победителям и призёрам присваивается спортивный разряд – КМС, говорится в положении о соревнованиях.
Программа соревнований
27 марта
10:00 -Мандатная комиссия
16:00 – Совещание судейской коллегии с представителями команд
17:00 – Жеребьёвка весовых категорий
28 марта
8:00 – Медицинское освидетельствование и взвешивание участников
10:00 – Предварительные и полуфинальные встречи
12:00 – Торжественное открытие соревнований
29 марта
8:30 – Взвешивание участников
11:00 – Утешительные встречи и финалы
Возрастное ограничение: 6+.