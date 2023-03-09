Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе



27 марта

10:00 -Мандатная комиссия

16:00 – Совещание судейской коллегии с представителями команд

17:00 – Жеребьёвка весовых категорий



28 марта

8:00 – Медицинское освидетельствование и взвешивание участников

10:00 – Предварительные и полуфинальные встречи

12:00 – Торжественное открытие соревнований



29 марта

8:30 – Взвешивание участников

11:00 – Утешительные встречи и финалы



Возрастное ограничение: 6+.



С 27 по 29 марта в Улан-Удэ состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, посвящённые памяти почётного гражданина города, Героя Советского Союза, генерал-майора Ильи Балдынова. Турнир пройдёт в региональном центре единоборств «Патриот».К участию допускаются спортсмены 2006-2007 годов рождения в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг. Победителям и призёрам присваивается спортивный разряд – КМС, говорится в положении о соревнованиях.