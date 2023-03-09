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Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе

Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
За медали поборются спортсмены 2006-2007 годов рождения

С 27 по 29 марта в Улан-Удэ состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, посвящённые памяти почётного гражданина города, Героя Советского Союза, генерал-майора Ильи Балдынова. Турнир пройдёт в региональном центре единоборств «Патриот».

К участию допускаются спортсмены 2006-2007 годов рождения в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг. Победителям и призёрам присваивается спортивный разряд – КМС, говорится в положении о соревнованиях.

Программа соревнований

27 марта
10:00 -Мандатная комиссия
16:00 – Совещание судейской коллегии с представителями команд
17:00 – Жеребьёвка весовых категорий

28 марта
8:00 – Медицинское освидетельствование и взвешивание участников
10:00 – Предварительные и полуфинальные встречи
12:00 – Торжественное открытие соревнований

29 марта
8:30 – Взвешивание участников
11:00 – Утешительные встречи и финалы

Возрастное ограничение: 6+.
всероссийские соревнования Бурятия спорт Улан-Удэ вольная борьба

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