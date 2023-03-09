В Бурятии спасают щенка, которого морил голодом хозяин



В фонде объявили сбор средств на лечение Хана. Долги волонтёров перед клиникой уже превысили 200 тысяч. Помочь рублём могут все желающие – реквизиты для перечисления средств есть в официальной группе «Собаки счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.



Очередной душераздирающей историей поделились на днях в улан-удэнском фонде «Собака счастья», где помогают бездомным и попавшим в беду животным. Щенка по кличке Хан морили голодом. Пёсик, которому всего 5-6 месяцев, всю свою жизнь просидел на цепи.- О его существовании редко вспоминал хозяин – любителю горячительных напитков нужна была только «большая собака». О том, что животное нужно кормить, он вспоминал два-три раза в неделю, – рассказали в организации.Хан смог выжить лишь благодаря неравнодушной соседке. Именно она подкармливала несчастного пёсика. Владельца мало волновала судьба питомца, но и отдавать его он не собирался, пока тот не заболел.У Хана обнаружили энтерит (.). По словам волонтёров, это тяжёлая болезнь для любого щенка, в особенности – для такого истощённого.Собаку каждый день возят в ветеринарную клинику на капельницы. Ей назначили курс антибиотиков. Состояние у животного тяжёлое – обезвоживание плюс истощение. Оно отказывается от еды.