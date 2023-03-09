Житель Бурятии отсудил почти миллион рублей у магазина автозапчастей

Мужчина не смог дождаться заказанные там детали для своей машины





Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора помогли жителю Селенгинского района взыскать крупную сумму с магазина автозапчастей, который находится в Иркутске. Мужчина заключил с его владельцем договор о закупке и доставке деталей для своего автомобиля на 604 тысячи 437 рублей.Однако селенгинец так и не получил запчасти в оговорённые сроки. Вернуть деньги добровольно ему отказались, и мужчина обратился в территориальный отдел Роспотребнадзора по РБ. Ведомство, в свою очередь, подало в суд иск для защиты прав потребителя.Служители Фемиды встали на сторону последнего. Суд принял решение расторгнуть договор. Предпринимателя обязали выплатить клиенту 916 656 рублей. Эта сумма включает стоимость деталей по договору, неустойку за нарушение срока возврата средств, моральную компенсацию и штраф за отказ удовлетворить требования клиента в добровольном порядке.