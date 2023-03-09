На Байкале в хоккей сыграли звёзды мирового спорта

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Игра завершилась ничьёй



В международный женский день в посёлке Большое Голоустное Иркутской области на льду озера Байкал прошёл хоккейный матч с участием звёзд мирового спорта.



В регион приехали посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель всероссийского общества охраны природы, легенда советского спорта Вячеслав Фетисов; двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Касатонов; олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Каменский; олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Андрей Коваленко; олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, главный тренер сборной России по хоккею с шайбой Алексей Жамнов; олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР, конькобежец Николай Гуляев; директор академии В.А. Фетисова Илья Спицын; заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России Александр Якушев. Также на Байкал приехала трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.



Специально к уникальному хоккейному матчу на льду Байкала был построен корт. Его ограждение сделали из ледовых блоков. Для зрителей оборудовали трибуны на 400 мест. Работали точки торговли и питания, была подготовлена концертная программа. Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности.



Капитан команды звёзд Вячеслав Фетисов поздравил женщин с праздником 8 марта.



- Вы наш стимул, наша спина, наша надежда. Каждый день вы отправляете нас из дома, чтобы мы побеждали – для вас, наших детей и внуков и для страны в целом. Спасибо вам за это! Байкал – наше общее достояние, сделаем все возможное для его сохранения. Сегодня большой праздник на великом Байкале. Мы почувствовали единение. Озеро Байкал – наше все, это тот ресурс, который будет в ближайшем времени главным в экономическом плане, в политическом и общечеловеческом. Нам надо сделать все, чтобы сохранить эту уникальную экосистему, дать возможность озеру восстановиться, потому что мы понимаем, что решения, принятые некоторое время назад, нанесли серьёзный ущерб озеру. Это и БЦБК, и Усолье-Сибирское, и мы до сих пор не можем до конца ликвидировать нанесённый ущерб, - отметил Вячеслав Фетисов.



- Мы должны оберегать и любить нашу природу, наши совершенно уникальные места. Хочу поблагодарить Вячеслава Александровича Фетисова – он не только на спортивных площадках защищал нашу страну, побеждал. Теперь он взял на себя великую миссию – защищать нашу природу и сберегать её для будущего поколения, - сказала Ирина Роднина.



Счёт хоккейного матча открыла команда Иркутской области. Первый период завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев. Завершилась игра со счётом 6:6. Сравнял счёт за 30 секунд до финального свистка губернатор Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



