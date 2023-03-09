09 марта

08 марта

Популярное

Улан-удэнцам рассказали, как в городе обеззараживают воду

Улан-удэнцам рассказали, как в городе обеззараживают воду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
От жидкого хлора в столице Бурятии отказались ещё несколько лет назад

В МУП «Водоканал» объяснили, как в Улан-Удэ обеззараживают воду. Вместо обычного жидкого хлора на водозаборных сооружениях уже несколько лет применяют гипохлорит натрия.

- Получают его в специальных электролизных установках, оборудованных на водозаборах, из простой поваренной соли. Такой способ полностью безопасен для здоровья человека. Концентрацию свободного хлора перед подачей воды в сети несколько раз в день контролируют лаборанты водозаборных сооружений, – отметили на предприятии.

В городскую систему водоснабжения вода закачивается с помощью больших центробежных насосов, мощность которых достигает 2000 кубометров в час. Поскольку столица Бурятии расположена на холмистой местности, есть необходимость использования и подкачивающих насосных станций нескольких уровней водоподъёма.
вода Водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам рассказали, как в городе обеззараживают воду
Улан-удэнцам рассказали, как в городе обеззараживают воду
Общество, 09.03.2023
От жидкого хлора в столице Бурятии отказались ещё несколько лет назад
В Улан-Удэ ночью ограничат движение через железнодорожный переезд
В Улан-Удэ ночью ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество, 09.03.2023
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ 
Улан-удэнцы больше всех жалуются на жизнь в Бурятии
Улан-удэнцы больше всех жалуются на жизнь в Бурятии
Общество, 09.03.2023
Людей волнуют вопросы здравоохранения и СВО
В Бурятии у пенсионерки обнаружили три почки
В Бурятии у пенсионерки обнаружили три почки
Общество, 09.03.2023
Редкую аномалию у неё выявили при обследовании

Бурятия впервые экспортировала в Китай партию осиновых палочек для еды
Бурятия впервые экспортировала в Китай партию осиновых палочек для еды
Общество, 09.03.2023
Досмотрено 250 кубометров деревянных осиновых палочек
В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных
В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных
Общество, 09.03.2023
Они поздравили женщин с праздником 
В Бурятии ожидается облачная погода
В Бурятии ожидается облачная погода
Общество, 09.03.2023
В Улан-Удэ днём может пойти снег
В Бурятии состоится чемпионат по бодибилдингу «Baikal Golden Stars»
В Бурятии состоится чемпионат по бодибилдингу «Baikal Golden Stars»
Общество, 08.03.2023
Победителей наградят кубками, медалями и дипломами
Юные музыканты разыграют «Кубок Байкала»
Юные музыканты разыграют «Кубок Байкала»
Общество, 08.03.2023
В Иркутске проведут конкурс исполнителей на народных инструментах
В Улан-Удэ мужчины оккупировали цветочные магазины
В Улан-Удэ мужчины оккупировали цветочные магазины
Общество, 08.03.2023
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж, посвящённый 8 марта
В Улан-Удэ приедет известный московский саксофонист
В Улан-Удэ приедет известный московский саксофонист
Общество, 08.03.2023
В столице республики прозвучит джаз и классика
В Бурятии проведут кубок республики по пауэрлифтингу
В Бурятии проведут кубок республики по пауэрлифтингу
Общество, 08.03.2023
Спортсмены региона посоревнуются в четырёх дисциплинах
Боксана из Бурятии выступит на чемпионате мира
Боксана из Бурятии выступит на чемпионате мира
Общество, 08.03.2023
Соревнования пройдут в Индии с 15 по 26 марта
В Чите запретили доступ в леса
В Чите запретили доступ в леса
Общество, 08.03.2023
В столице Забайкалья ввели особый противопожарный режим

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^