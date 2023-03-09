Улан-удэнцам рассказали, как в городе обеззараживают воду

От жидкого хлора в столице Бурятии отказались ещё несколько лет назад



В МУП «Водоканал» объяснили, как в Улан-Удэ обеззараживают воду. Вместо обычного жидкого хлора на водозаборных сооружениях уже несколько лет применяют гипохлорит натрия.



- Получают его в специальных электролизных установках, оборудованных на водозаборах, из простой поваренной соли. Такой способ полностью безопасен для здоровья человека. Концентрацию свободного хлора перед подачей воды в сети несколько раз в день контролируют лаборанты водозаборных сооружений, – отметили на предприятии.



В городскую систему водоснабжения вода закачивается с помощью больших центробежных насосов, мощность которых достигает 2000 кубометров в час. Поскольку столица Бурятии расположена на холмистой местности, есть необходимость использования и подкачивающих насосных станций нескольких уровней водоподъёма.

