От жидкого хлора в столице Бурятии отказались ещё несколько лет назад
В МУП «Водоканал» объяснили, как в Улан-Удэ обеззараживают воду. Вместо обычного жидкого хлора на водозаборных сооружениях уже несколько лет применяют гипохлорит натрия.
- Получают его в специальных электролизных установках, оборудованных на водозаборах, из простой поваренной соли. Такой способ полностью безопасен для здоровья человека. Концентрацию свободного хлора перед подачей воды в сети несколько раз в день контролируют лаборанты водозаборных сооружений, – отметили на предприятии.
В городскую систему водоснабжения вода закачивается с помощью больших центробежных насосов, мощность которых достигает 2000 кубометров в час. Поскольку столица Бурятии расположена на холмистой местности, есть необходимость использования и подкачивающих насосных станций нескольких уровней водоподъёма.
Улан-удэнцам рассказали, как в городе обеззараживают воду
Общество, Фото:
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