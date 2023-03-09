Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В ночь с 9 на 10 марта в Улан-Удэ движение через железнодорожный переезд «Почтовый» будет ограничено.
- На железнодорожном переезде «Почтовый» в г. Улан-Удэ (5652 км ВСЖД) в ночь с 9 на 10 марта 2023 года будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 5:00. Время указано местное. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
В Улан-Удэ ночью ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
От жидкого хлора в столице Бурятии отказались ещё несколько лет назад
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Людей волнуют вопросы здравоохранения и СВО
В деле разбиралась прокуратура
Редкую аномалию у неё выявили при обследовании
Досмотрено 250 кубометров деревянных осиновых палочек
Они поздравили женщин с праздником
В Улан-Удэ днём может пойти снег
Победителей наградят кубками, медалями и дипломами
В Иркутске проведут конкурс исполнителей на народных инструментах
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж, посвящённый 8 марта
В столице республики прозвучит джаз и классика
Спортсмены региона посоревнуются в четырёх дисциплинах
Соревнования пройдут в Индии с 15 по 26 марта
В столице Забайкалья ввели особый противопожарный режим