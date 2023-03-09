В Улан-Удэ ночью ограничат движение через железнодорожный переезд

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ



В ночь с 9 на 10 марта в Улан-Удэ движение через железнодорожный переезд «Почтовый» будет ограничено.



- На железнодорожном переезде «Почтовый» в г. Улан-Удэ (5652 км ВСЖД) в ночь с 9 на 10 марта 2023 года будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 5:00. Время указано местное. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.



