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В Улан-Удэ ночью ограничат движение через железнодорожный переезд

В Улан-Удэ ночью ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ

В ночь с 9 на 10 марта в Улан-Удэ движение через железнодорожный переезд «Почтовый» будет ограничено.

- На железнодорожном переезде «Почтовый» в г. Улан-Удэ (5652 км ВСЖД) в ночь с 9 на 10 марта 2023 года будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 5:00. Время указано местное. Проезд автомобилей через переезд в указанные часы будет осуществляться по одной из двух полос движения, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

железнодорожные переезды

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