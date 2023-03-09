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В районе Бурятии поздравили двух долгожительниц

В районе Бурятии поздравили двух долгожительниц
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В Закамне встретили свои юбилейные дни рождения два участника трудового фронта

В Закаменском районе Бурятии земляки чествовали двух тружениц тыла. Одна из них – Анна Кузьминична Кубенина. Она родилась в 1933 году в селе Ивановка Кяхтинского района в многодетной семье.

- Окончив школу, я поступила в Кяхтинское педагогическое училище, после окончания которого в 1954 году приехала в Закаменск, где начала работать учителем начальных классов в посёлке Нарын, затем директором школы. Потом приняли решение о закрытии школы, и я устроилась учителем в школу №3, - рассказывает ветеран труда.

Анна Кузьминична была избрана депутатом городского Совета. В дальнейшем избрана секретарём исполкома Закаменского городского совета депутатов, где проработала до ухода на заслуженный отдых. У Анны Кузьминичны два сына, трое внуков, в настоящее время юбиляр проживает в городе Закаменск.

Дулма Николаевна Цыбикова родилась в 1928 году в улусе Улаан Нурта Закаменского района. После окончания 7 классов Санагинской школы, в годы войны работала в колхозе дояркой в улусе Цаган-Морин. В 1946 году вышла замуж. В 1966 году с семьёй переехали в село Дутулур, здесь работала в школе до выхода на пенсию. Вместе с мужем воспитали и вырастили 7 детей. Все дети получили высшее образование, среди них есть врачи, учителя, бухгалтера. Дулма «тооби», имеет огромное количество внуков и правнуков.

- Анна Кузьминична и Дулма Николаевна имеют за плечами трудовой стаж более 40 лет, за добросовестный труд удостоены звания «Ветеран труда», награждены юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., - сообщили в отделе социальной защиты населения Закаменского района. - Юбиляры приняли персональные поздравления от ррезидента РФ, главы Республики Бурятия и своих земляков. Обе именинницы в свои 90 и 95 лет сохранили бодрость тела и духа, окружены заботой и вниманием своих детей и внуков.

Как ранее сообщает министерство социальной защиты населения РБ, в этом году юбилейный дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 538 жителей республики. В их числе долгожителей свыше 100 лет – 44 человека.

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