Улан-удэнцы больше всех жалуются на жизнь в Бурятии

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В центре управления регионом рассказали, на что чаще всего жаловались жители Бурятии в феврале. Всего в ЦУРе за месяц обработали 2189 обращений. Из них 850 оставили на портале Госуслуг и 1339 – в соцсетях. Среднее время ожидания ответа составило 2 часа и 2 минуты.В социальных сетях большинство жалоб (983) было от улан-удэнцев. Следом за столицей республики идут Кяхтинский (48) и Селенгинский районы (46).Топ-5 вопросов, волнующих жителей республики, возглавляют здравоохранение и запись на приём к врачам (851 обращение). На втором местесоциальное обслуживание и защита (428). Кроме того, наши земляки обращались в ЦУР из-за состояния дорог (167), по поводу мобилизации и СВО (132) и работы общественного транспорта (126).