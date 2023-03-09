Улан-удэнцы больше всех жалуются на жизнь в Бурятии

Людей волнуют вопросы здравоохранения и СВО
В центре управления регионом рассказали, на что чаще всего жаловались жители Бурятии в феврале. Всего в ЦУРе за месяц обработали 2189 обращений. Из них 850 оставили на портале Госуслуг и 1339 – в соцсетях. Среднее время ожидания ответа составило 2 часа и 2 минуты.
В социальных сетях большинство жалоб (983) было от улан-удэнцев. Следом за столицей республики идут Кяхтинский (48) и Селенгинский районы (46).
Топ-5 вопросов, волнующих жителей республики, возглавляют здравоохранение и запись на приём к врачам (851 обращение). На втором месте –
социальное обслуживание и защита (428). Кроме того, наши земляки обращались в ЦУР из-за состояния дорог (167), по поводу мобилизации и СВО (132) и работы общественного транспорта (126).
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