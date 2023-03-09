Жителям Бурятии сделали перерасчёт за холод в квартирах

В деле разбиралась прокуратура



В январе 2023 года на протяжении пяти дней теплоснабжающая организация – муниципальное предприятие «БВК» 104 потребителям тепловой энергии города Северобайкальска предоставляла коммунальную услугу по теплоснабжению ненадлежащего качества.



Директор муниципального предприятия получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого потребителям произведён перерасчёт платы на сумму 178 тысяч рублей.



В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

