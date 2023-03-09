09 марта

08 марта

Популярное

Жителям Бурятии сделали перерасчёт за холод в квартирах

Жителям Бурятии сделали перерасчёт за холод в квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В деле разбиралась прокуратура

В январе 2023 года на протяжении пяти дней теплоснабжающая организация – муниципальное предприятие «БВК» 104 потребителям тепловой энергии города Северобайкальска предоставляла коммунальную услугу по теплоснабжению ненадлежащего качества.

Директор муниципального предприятия получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого потребителям произведён перерасчёт платы на сумму 178 тысяч рублей.

В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам рассказали, как в городе обеззараживают воду
Улан-удэнцам рассказали, как в городе обеззараживают воду
Общество, 09.03.2023
От жидкого хлора в столице Бурятии отказались ещё несколько лет назад
В Улан-Удэ ночью ограничат движение через железнодорожный переезд
В Улан-Удэ ночью ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество, 09.03.2023
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ 
Улан-удэнцы больше всех жалуются на жизнь в Бурятии
Улан-удэнцы больше всех жалуются на жизнь в Бурятии
Общество, 09.03.2023
Людей волнуют вопросы здравоохранения и СВО
В Бурятии у пенсионерки обнаружили три почки
В Бурятии у пенсионерки обнаружили три почки
Общество, 09.03.2023
Редкую аномалию у неё выявили при обследовании

Бурятия впервые экспортировала в Китай партию осиновых палочек для еды
Бурятия впервые экспортировала в Китай партию осиновых палочек для еды
Общество, 09.03.2023
Досмотрено 250 кубометров деревянных осиновых палочек
В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных
В Бурятии осуждённые смастерили открытки для родных
Общество, 09.03.2023
Они поздравили женщин с праздником 
В Бурятии ожидается облачная погода
В Бурятии ожидается облачная погода
Общество, 09.03.2023
В Улан-Удэ днём может пойти снег
В Бурятии состоится чемпионат по бодибилдингу «Baikal Golden Stars»
В Бурятии состоится чемпионат по бодибилдингу «Baikal Golden Stars»
Общество, 08.03.2023
Победителей наградят кубками, медалями и дипломами
Юные музыканты разыграют «Кубок Байкала»
Юные музыканты разыграют «Кубок Байкала»
Общество, 08.03.2023
В Иркутске проведут конкурс исполнителей на народных инструментах
В Улан-Удэ мужчины оккупировали цветочные магазины
В Улан-Удэ мужчины оккупировали цветочные магазины
Общество, 08.03.2023
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж, посвящённый 8 марта
В Улан-Удэ приедет известный московский саксофонист
В Улан-Удэ приедет известный московский саксофонист
Общество, 08.03.2023
В столице республики прозвучит джаз и классика
В Бурятии проведут кубок республики по пауэрлифтингу
В Бурятии проведут кубок республики по пауэрлифтингу
Общество, 08.03.2023
Спортсмены региона посоревнуются в четырёх дисциплинах
Боксана из Бурятии выступит на чемпионате мира
Боксана из Бурятии выступит на чемпионате мира
Общество, 08.03.2023
Соревнования пройдут в Индии с 15 по 26 марта
В Чите запретили доступ в леса
В Чите запретили доступ в леса
Общество, 08.03.2023
В столице Забайкалья ввели особый противопожарный режим

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^