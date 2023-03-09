В Бурятии у пенсионерки обнаружили три почки

Редкую аномалию у неё выявили при обследовании







У одной из жительниц Закаменского района оказалось три почки. Как сообщили в вайбер-группе «Закамна-инфо.24/7», это выяснилось во время ультразвукового исследования. У 62-летней женщины оказалась врождённая аномалия – довольно редкая.Врач УЗИ Дарима Бандеева призналась, что впервые увидела третью, добавочную почку.- Это очень редкая аномалия – можно сказать, «экзотика». Сначала подумала, что это сросшаяся почка, но при тщательном осмотре всё-таки разглядела, что органы вполне самостоятельные, с собственным кровоснабжением, – подчеркнула врачРанее женщина ни разу не обследовалась и не знала о наличии у неё трёх почек. На своё состояние пенсионерка не жалуется и чувствует себя хорошо. Ей порекомендовали пройти компьютерную томографию, пишет «Закамна-инфо.24/7».