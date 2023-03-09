Бурятия впервые экспортировала в Китай партию осиновых палочек для еды

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Досмотрено 250 кубометров деревянных осиновых палочек



В начале марта управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии досмотрело 250 кубометров деревянных осиновых палочек, предназначенных в юго-восточной Азии для сервировки стола и употребления пищи. Деревянные палочки издавна используются в Поднебесной как традиционный столовый прибор. На первую экспортную партию китайских палочек выдано пять фитосанитарных сертификатов.



- При досмотре подкарантинной продукции в целях получения фитосанитарных сертификатов нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено. Требования страны-импортёра российским поставщиком соблюдены, - сообщили в пресс-службе управления.



С начала 2022 года из Бурятии было экспортировано 3050 кубометров лесоматериалов в Китай, надзорным ведомством выдан 61 фитосанитарный сертификат.

