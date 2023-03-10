Верховный суд Бурятии: Гостиные ряды в Улан-Удэ надо ремонтировать

Жалобу Росимущества оставили без удовлетворения



Ещё в 2020 году Советский районный суд Улан-Удэ по иску администрации главы и правительства Бурятии обязал территориальное управление Росимущества выполнить ремонтно-реставрационные работы здания Гостиных рядов. Речь шла о ремонте фасадов и кровли.

Это решение не раз было оспорено. Но юристы Росимущества, собственника памятника архитектуры, проиграли в судах всех инстанций. В 2022 году, получив штраф от административной комиссии Советского района Улан-Удэ в 90 тысяч рублей за затягивание ремонта, федеральное ведомство изменило тактику. В ноябре 2022 года оно попросило суд отложить исполнение решения суда трёхгодичной давности до 31 марта 2023 года. Советский районный суд отказал. Вышестоящий Верховный суд Бурятии, рассматривая жалобу, 6 февраля тоже решил, что отсрочка приведёт к затягиванию исполнения решения суда. Напомним, ещё от марта 2020 года. «Отсутствие финансирования не освобождает от исполнения возложенных решением суда на Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия обязанностей», - постановил ВС РБ.

Воз и ныне там

Вообще же, согласно Охранному обязательству от 2018 года, выданного ТУ Росимущества на объект культурного наследия «Гостиные ряды», собственнику было предписано ещё до конца октября 2019 года (!) выполнить ремонтно-реставрационные работы фасадов здания. Верховный суд в последнем постановлении отметил, что «ответчику с 2018 года было известно о необходимости проведения ремонтных работ, с указанного времени он обязан был озаботиться о финансировании мероприятия». Однако до настоящего времени средств в бюджет заложено не было. Ссылка Росимущества на «неоднократные обращения о финансировании мероприятий, направленных на исполнение судебного решения», не может быть признана принятием исчерпывающих мер по совершению действий по исполнению судебного решения по ремонту Гостиных рядов. Уважительных причин либо неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда о ремонте, ВС РБ таким образом не нашёл.

Но обновления памятник архитектуры ещё долго не дождётся. Росимуществу необходимо разработать и согласовать новую проектно-сметную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Стоимость ПСД – несколько миллионов рублей. В бюджете ведомства, несмотря на все решения всех судов, их нет и не предвидится.

Согласно акту технического состояния, кстати, общее состояние здания оценено как неудовлетворительное. Но это видно всем и невооружённым взглядом.

Дело за федералами

Не складывается у Росимущества и с другим объектом у Гостиных рядов. В конце 2021 года суд по иску администрации главы и правительства Бурятии обязал ведомство провести реставрацию памятника борцам, павшим за коммунизм. Он стоит на площади Революции в Улан-Удэ. В течение года после решения суда нужно было установить на нём информационную надпись, провести инженерное обследование несущих конструкций, разработать научно-проектную документацию на основании результатов инженерного обследования. Затем в течение двух лет выполнить сам ремонт. Надписи точно в начале 2023 года у памятника не видно.

При этом мэрия Улан-Удэ в 2021 году провела за федеральные 40 с лишним миллионов рублей ремонт самой площади Революции. В 2022 году облагородили за 29,5 млн территорию у Гостиных рядов со стороны улиц Коммунистическая и Куйбышева.

Но разрушающиеся колонны Гостиных рядов, ветшающая стела памятника павшим борцам за коммунизм, по-прежнему будут отталкивать и местных жителей, и туристов. Новые фонтаны и другие архитектурные формы на фоне облезлого комплекса Гостиных рядов выглядят, как «Феррари» в деревне. Идея же краеведов и архитекторов перевести федеральную собственность в региональную пока на площади Советов даже не обсуждается.