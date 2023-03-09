В Бурятии скончался главный художник Русского драмтеатра

Вадим Бройко ушёл на 84 году жизни
8 марта 2023 года ушёл из жизни главный художник Русского драмтеатра Вадим Бройко. Информацию об этом «Байкал-Daily» подтвердили в театре.
Коренной москвич приехал в Улан-Удэ в далёком 1969 году. В Бурдраме – за ним сценические решения для 45 спектаклей. Первая его премьера в Бурятии - «Доржи Банзаров» (12+) по пьесе Николая Дамдинова. С 1978 года, работая уже в ГРДТ имени Николая Бестужева, Бройко оформил более ста спектаклей мировой классической и современной драматургии.
Он заслуженный деятель искусств России, трижды лауреат Государственной премии Республики Бурятия, член союза художников России, кавалер ордена Дружбы.
- Я сделал много спектаклей, которые вошли в историю, - говорил Бройко в одном из интервью. - Я никогда не делал халтуру на сцене. И у меня никогда не было провального спектакля.
По его словам, «макет, сделанный руками, это та правда, которая перейдет на сцену»:
- Сегодня сложно быть зрителем. Современные люди живут в мире высоких технологий, компьютерной графики, кинематографа. А если я начну разжевывать зрителю, что и как происходит на сцене? Нет, зритель должен сам домысливать, думать, чтобы подкорку включал.
Вадим Бройко во времена СССР был и главным художником площади Советов в Улан-Удэ, оформляя её к государственным праздникам.
Редакция «Байкал-Daily» выражает свои соболезнования близким и коллегам Вадима Бройко.
Справка:
Бройко Вадим Михайлович родился 15 апреля 1940 года в Москве.
Театральный художник.
Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1976).
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991).
Выпускник Московского государственного института культуры (1971). В 1969 году по направлению министерства культуры РСФСР назначен главным художником в Бурятский государственный академический театр драмы имени Хоца Намсараева.
Главным художником Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева стал в 1978 году.
Автор сценографических решений и костюмов к более двухстам спектаклям театров Москвы, Иркутска, Абакана, Улан-Удэ, член Союза театральных деятелей и Союза художников России, участник художественных выставок в Москве, Ленинграде, Казани, Армении, Индии, Китае, Монголии, Франции.
Преподавал в Восточно-Сибирской академии культуры и искусств, в 2008 году ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре сценографии и сценического костюма.