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В Бурятии скончался главный художник Русского драмтеатра

В Бурятии скончался главный художник Русского драмтеатра
Общество,  Фото:grdt.ru

Вадим Бройко ушёл на 84 году жизни

8 марта 2023 года ушёл из жизни главный художник Русского драмтеатра Вадим Бройко. Информацию об этом «Байкал-Daily» подтвердили в театре.

Коренной москвич приехал в Улан-Удэ в далёком 1969 году. В Бурдраме – за ним сценические решения для 45 спектаклей. Первая его премьера в Бурятии - «Доржи Банзаров» (12+)  по пьесе Николая Дамдинова. С 1978 года, работая уже в ГРДТ имени Николая Бестужева, Бройко оформил более ста спектаклей мировой классической и современной драматургии.

Он заслуженный деятель искусств России, трижды лауреат Государственной премии Республики Бурятия, член союза художников России, кавалер ордена Дружбы.

- Я сделал много спектаклей, которые вошли в историю, - говорил Бройко в одном из интервью. - Я никогда не делал халтуру на сцене. И у меня никогда не было провального спектакля.

По его словам, «макет, сделанный руками, это та правда, которая перейдет на сцену»:

- Сегодня сложно быть зрителем. Современные люди живут в мире высоких технологий, компьютерной графики, кинематографа. А если я начну разжевывать зрителю, что и как происходит на сцене? Нет, зритель должен сам домысливать, думать, чтобы подкорку включал.

Вадим Бройко во времена СССР был и главным художником площади Советов в Улан-Удэ, оформляя её к государственным праздникам.

Редакция «Байкал-Daily» выражает свои соболезнования близким и коллегам Вадима Бройко.

Справка:

Бройко Вадим Михайлович родился 15 апреля 1940 года в Москве.

Театральный художник.

Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1976).

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991).

Выпускник Московского государственного института культуры (1971). В 1969 году по направлению министерства культуры РСФСР назначен главным художником в Бурятский государственный академический театр драмы имени Хоца Намсараева.

Главным художником Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева стал в 1978 году.

Автор сценографических решений и костюмов к более двухстам спектаклям театров Москвы, Иркутска, Абакана, Улан-Удэ, член Союза театральных деятелей и Союза художников России, участник художественных выставок в Москве, Ленинграде, Казани, Армении, Индии, Китае, Монголии, Франции.

Преподавал в Восточно-Сибирской академии культуры и искусств, в 2008 году ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре сценографии и сценического костюма.


Русдрам ГРДТ Театр русской драмы

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