В Улан-Удэ мужчины оккупировали цветочные магазины

«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж, посвящённый 8 марта



8 марта, с самого утра в цветочных магазинах столицы Бурятии опять наблюдался праздничный ажиотаж. Мужчины покупали букеты своим любимым. Как всегда, возглавили «цветочный рейтинг» тюльпаны.



Справка:



Международный женский день празднуется ежегодно 8 марта в России и ряде государств и стран мира. Появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. В настоящее время 8 марта в России отмечается как «праздник женщин» и включает устоявшуюся традицию дарения женщинам цветов и прочих подарков.



