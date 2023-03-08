«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж, посвящённый 8 марта
8 марта, с самого утра в цветочных магазинах столицы Бурятии опять наблюдался праздничный ажиотаж. Мужчины покупали букеты своим любимым. Как всегда, возглавили «цветочный рейтинг» тюльпаны.
Справка:
Международный женский день празднуется ежегодно 8 марта в России и ряде государств и стран мира. Появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. В настоящее время 8 марта в России отмечается как «праздник женщин» и включает устоявшуюся традицию дарения женщинам цветов и прочих подарков.
В Улан-Удэ мужчины оккупировали цветочные магазины
Общество, Фото:
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