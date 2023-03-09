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В Бурятии ожидается облачная погода

В Бурятии ожидается облачная погода
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём может пойти снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 марта по республике облачно, местами ожидается небольшой и умеренный снег. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, утром и днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +1, +6, местами -3, -8.

В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, днём пройдёт небольшой снег. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +1, +3.

Бурятия прогноз погоды

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