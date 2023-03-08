В Бурятии состоится чемпионат по бодибилдингу «Baikal Golden Stars»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Победителей наградят кубками, медалями и дипломами



25 марта в Улан-Удэ пройдёт открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». Соревнования проведут в концертно-театральном центре «Феникс».



К участию в чемпионате допускаются спортсмены: юноши, девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет и «мастера» – женщины старше 35 лет. Возраст определяется по году рождения.



Будут проведены соревнования по бодибилдингу (мужчины в категориях 75 кг, 85 кг и свыше 85 кг); по классическому бодибилдингу (юниоры в абсолютной категории, мужчины в категориях 175 см, 180 см, свыше 180 см); по «Классик физик» (в абсолютной категории); по пляжному бодибилдингу (мужчины в категориях 178 см, свыше 178 см); по бодифитнесу (женщины в категориях до 163 см, до 168 см, свыше168 см; мастера старше 35 лет); по «wellness fitness» (женщины в абсолютной категории); по фитнес-бикини (юниорки до 164 см, до 169 см, свыше 169 см; женщины в категориях до 164 см, до 169 см, свыше169 см; мастера – старше 35 лет, старше 40 лет; фитнес-бикини дебют – мастера, юниорки и ростовые категории до 166 см, свыше 166 см); по «фит-модель» (женщины в категориях до 163 см, до 166 см, до 169 см, свыше169 см; мастера старше 35 лет; фитнес-модель дебют – мастера, юниорки и ростовые категории до 166 см, свыше166 см); по артистическому фитнесу (женщины в абсолютной категории); по «фит-пара» (в абсолютной категории).



Аккредитация участников состоится 24 марта в КТЦ «Феникс».



Победители в категориях определяются согласно правилам IFBB по наименьшей сумме мест. При равном количестве мест победитель определяется по правилам IFBB. Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами, говорится в положении о чемпионате.



Возрастное ограничение: 6+.



