Боксана из Бурятии выступит на чемпионате мира



До 48 кг: Юлия Чумгалакова (Московская область)

До 50 кг: Екатерина Пальцева (Московская область - Республика Мордовия)

До 52 кг: Анна Аэдма (Алтайский край)

До 54 кг: Карина Тазабекова (Санкт-Петербург)

До 57 кг: Людмила Воронцова (Московская область - Республика Бурятия)

До 60 кг: Надежда Голубева (Краснодарский край)

До 63 кг: Наталия Сычугова (Москва - Ульяновская область)

До 66 кг: Азалия Аминева (Республика Башкортостан)

До 70 кг: Анастасия Демурчян (Краснодарский край)

До 75 кг: Анастасия Шамонова (Краснодарский край)

До 81 кг: Салтанат Меденова (Омская область - Красноярский край)

Свыше 81 кг: Диана Пятак (Ханты-Мансийский АО)



Спортсменка центра спортивной подготовки Республики Бурятия Людмила Воронцова будет боксировать на чемпионате мира по боксу среди женщин – 2023. Состав российской команды накануне объявил главный тренер женской сборной России Альберт Муталибов.Участница Олимпийских игр-2020 в Токио, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, чемпионка России Людмила Воронцова выступит в весовой категории до 57 килограммов.Как сообщает пресс-служба ЦСП РБ, чемпионат мира по боксу пройдёт в столице Индии Нью-Дели с 15 по 26 марта. Российская команда вылетает в Индию 12 марта.