Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил женщин республики с 8 марта. В видеопоздравлении говорится:
«Дорогие наши женщины, мамы, жены, бабушки, сестры, доченьки, друзья, коллеги по работе!
Вы начало начал, вы даёте жизнь, посвящаете себя целиком и полностью детям, семье, нам, мужчинам. Вы наша главная ценность и счастье! И наша главная, первостепенная задача всех мужчин - помогать вам, обеспечивать всем необходимым, заботиться и оберегать вас.
Вы наполняете наш дом светом и любовью. Ради вас мы растём, развиваемся, учимся и достигаем успехов, сражаемся и защищаем.
Сегодня, когда наши воины отстаивают будущее страны, вы создаёте им надёжный и сильный тыл. Своей заботой и поддержкой вы ведёте своих мужчин к победе, проявляя такую же стойкость и самоотверженность.
В этот день мы отдаём дань восхищения вашей силе, красоте, мудрости, доброте и терпению. Примите самые тёплые поздравления с 8 марта!
Желаю вам доброго здравия, любви, пусть у ваших близких все будет хорошо! Пусть спокойствие, радость и счастье всегда сопутствуют вам! С праздником, дорогие наши женщины!»
Глава Бурятии поздравил женщин с 8 марта
Общество, Фото:
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