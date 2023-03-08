Глава Бурятии поздравил женщин с 8 марта

Общество, Фото: пресс-служба главы и правительства РБ

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил женщин республики с 8 марта. В видеопоздравлении говорится:



«Дорогие наши женщины, мамы, жены, бабушки, сестры, доченьки, друзья, коллеги по работе!



Вы начало начал, вы даёте жизнь, посвящаете себя целиком и полностью детям, семье, нам, мужчинам. Вы наша главная ценность и счастье! И наша главная, первостепенная задача всех мужчин - помогать вам, обеспечивать всем необходимым, заботиться и оберегать вас.



Вы наполняете наш дом светом и любовью. Ради вас мы растём, развиваемся, учимся и достигаем успехов, сражаемся и защищаем.



Сегодня, когда наши воины отстаивают будущее страны, вы создаёте им надёжный и сильный тыл. Своей заботой и поддержкой вы ведёте своих мужчин к победе, проявляя такую же стойкость и самоотверженность.



В этот день мы отдаём дань восхищения вашей силе, красоте, мудрости, доброте и терпению. Примите самые тёплые поздравления с 8 марта!



Желаю вам доброго здравия, любви, пусть у ваших близких все будет хорошо! Пусть спокойствие, радость и счастье всегда сопутствуют вам! С праздником, дорогие наши женщины!»



