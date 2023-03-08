Спортсмены региона посоревнуются в четырёх дисциплинах
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое, жим, жим классический). Соревнования посвятят памяти погибших товарищей при исполнении служебного долга и спортсмена спортивного клуба «Медведь» старшего лейтенанта милиции Вячеслава Леонова.
Турнир состоится с 25 по 26 марта в доме спорта БГУ. 24 марта здесь же пройдут мандатная комиссия и судейская коллегия.
К участию допускаются спортсмены Бурятии. Соревнования проводятся в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по правилам, утверждённым международной федерацией пауэрлифтинга IPF, в следующих весовых категориях. Женщины: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 84 кг, свыше 84 кг. Мужчины: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг. Состав команды: 14 человек (3 мужчины + 3 женщины, выступающих в пауэрлифтинге; 2 мужчины + 2 женщины, выступающие в классическом пауэрлифтинге; 1 мужчина + 1 женщина, выступающие в жиме штанги; 1 мужчина + 1 женщина, выступающие в классическом жиме штанги).
Победители и призёры в личном первенстве награждаются в четырёх номинациях: пауэрлифтинг, классический пауэрлифтинг, жим, жим классический. Программа соревнований станет известна 21 марта, говорится в положении о турнире.
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В Бурятии проведут кубок республики по пауэрлифтингу
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