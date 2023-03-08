Дзюдоисты Бурятии выиграли первенство ДФО

Юные спортсмены республики успешно выступили в Хабаровске



Сборная Бурятии заняла первое место на завершившемся первенстве Дальневосточного федерального округа по борьбе дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет в городе Хабаровск. Спортсмены республики выиграли 22 награды в личном зачёте: 7 золотых медалей, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. У юношей 3 медали за 1 место, 3 медали за 2 место и 7 медалей за 3 место. У девушек 4 медали за 1 место, 3 медали за 2 место и 2 медали за 3 место.



Кроме этого, в командном первенстве по «ката-групп» юношеская сборная Бурятии заняла третье место, а девушки стали вторыми.



Как сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества, команда школы дзюдо и самбо «Кодокан» завоевала одно первое место, три вторых места и одно третье место.

