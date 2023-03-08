В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ

Вход для болельщиков свободный



11 марта в столице Бурятии состоится «Кубок города Улан-Удэ» по кёкусинкан-каратэ в разделах «кумитэ» и «ката». Турнир проведут в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



В соревнованиях примут участие бойцы из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. Начало турнира по ката запланировано на 9:00, кумитэ – с 11:00. Вход на кубок свободный, сообщает федерация кёкусин-кан каратэ-до Бурятии.



Возрастное ограничение: 6+.

