Медики посвятили стихи «всем женщинам родной земли моей»
В Бурятии руководители медицинских организаций республики поздравили женщин с наступившим праздником 8 марта. Медики посвятили представительницам прекрасного пола видео, на котором они прочитали стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны».
Главврачи Бурятии поздравили женщин с 8 марта
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