Дана Бонадысенко выиграла «золото» на соревнованиях по художественной гимнастике
Воспитанница Иркутской областной спортивной школы по художественной гимнастике Ольги Буяновой Дана Бонадысенко в составе сборной России заняла первое место на чемпионате страны. Соревнования с 25 февраля по 4 марта проводились во дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
Мастер спорта России Дана Бонадысенко победила в групповых упражнениях.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в сентябре 2022 года Дана Бонадысенко завоевала золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов в Москве и сейчас на чемпионате страны вновь подтвердила свой статус победительницы.
Иркутская гимнастка стала чемпионкой России
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