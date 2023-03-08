Иркутская гимнастка стала чемпионкой России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Дана Бонадысенко выиграла «золото» на соревнованиях по художественной гимнастике



Воспитанница Иркутской областной спортивной школы по художественной гимнастике Ольги Буяновой Дана Бонадысенко в составе сборной России заняла первое место на чемпионате страны. Соревнования с 25 февраля по 4 марта проводились во дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.



Мастер спорта России Дана Бонадысенко победила в групповых упражнениях.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в сентябре 2022 года Дана Бонадысенко завоевала золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов в Москве и сейчас на чемпионате страны вновь подтвердила свой статус победительницы.

