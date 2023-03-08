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Иркутская гимнастка стала чемпионкой России

Иркутская гимнастка стала чемпионкой России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Дана Бонадысенко выиграла «золото» на соревнованиях по художественной гимнастике

Воспитанница Иркутской областной спортивной школы по художественной гимнастике Ольги Буяновой Дана Бонадысенко в составе сборной России заняла первое место на чемпионате страны. Соревнования с 25 февраля по 4 марта проводились во дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Мастер спорта России Дана Бонадысенко победила в групповых упражнениях.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в сентябре 2022 года Дана Бонадысенко завоевала золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов в Москве и сейчас на чемпионате страны вновь подтвердила свой статус победительницы.
Иркутская область спорт чемпионат России художественная гимнастика

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