Делегация из Бурятии побывала на корвете «Алдар Цыденжапов»

Учащиеся республики приняли участие в торжественных мероприятиях
В декабре прошлого года в Бурятии провели республиканский конкурс студенческих видеороликов «#АлдарНашГерой». По итогам была сформирована делегация студентов вузов и ссузов республики, которая приняла участие со 2 по 5 марта этого года в торжественных мероприятиях на корвете Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов Герой Российской Федерации» в городе Владивостоке.
В состав делегации вошли:
- Бурятский государственный университет - 2 человека;
- Бурятский республиканский педагогический колледж - 4 человека;
- Бурятский республиканский индустриальный техникум - 1 человек;
- Ученики 4 класса школы №32 города Улан-Удэ;
- Школа села Петропавловка Джидинского района - 2 человека;
- Члены благотворительного фонда по увековечению памяти Алдара Цыденжапова – 3 человека.
2 марта делегация Бурятии посетила эсминец «Быстрый», который спас бурятский матрос. В ноябре 2010 года Алдару Цыденжапову посмертно присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Со студентами также была организована акция «Один день на флоте» на корвете Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов Герой Российской Федерации» в городе Владивостоке. Ребята провели сутки на корабле: для них было организовано питание, посещение музея подводной лодки С-56, музея Тихоокеанского флота, проведены мероприятия по средствам корабельной связи, радиотехнического опознания, противодиверсионной обороне, занятия по морской практике по вязанию морских узлов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Справка
24-го сентября 2010 года на эскадренном миноносце Тихоокеанского флота ВМФ России «Быстрый» из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода в машинном отделении корабля вспыхнул пожар. Девятнадцатилетний матрос Алдар Цыденжапов, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды бросился в огонь, чтобы перекрыть утечку топлива. Около девяти секунд он находился в центре пожара и после устранения утечки смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека, получив сильнейшие ожоги. Оперативные действия Алдара Цыденжапова и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться и нанести мощный урон эсминцу, на котором было около 300 человек. В тяжелейшем состоянии, получив ожоги почти 100% поверхности тела, Алдар был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября его не стало. Матросу оставалось служить меньше месяца.
Делегация из Бурятии побывала на корвете «Алдар Цыденжапов»
Общество, Фото:
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