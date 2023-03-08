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Делегация из Бурятии побывала на корвете «Алдар Цыденжапов»

Делегация из Бурятии побывала на корвете «Алдар Цыденжапов»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Учащиеся республики приняли участие в торжественных мероприятиях

В декабре прошлого года в Бурятии провели республиканский конкурс студенческих видеороликов «#АлдарНашГерой». По итогам была сформирована делегация студентов вузов и ссузов республики, которая приняла участие со 2 по 5 марта этого года в торжественных мероприятиях на корвете Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов Герой Российской Федерации» в городе Владивостоке.

В состав делегации вошли:
- Бурятский государственный университет - 2 человека;
- Бурятский республиканский педагогический колледж - 4 человека;
- Бурятский республиканский индустриальный техникум - 1 человек;
- Ученики 4 класса школы №32 города Улан-Удэ;
- Школа села Петропавловка Джидинского района - 2 человека;
- Члены благотворительного фонда по увековечению памяти Алдара Цыденжапова – 3 человека.

2 марта делегация Бурятии посетила эсминец «Быстрый», который спас бурятский матрос. В ноябре 2010 года Алдару Цыденжапову посмертно присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Со студентами также была организована акция «Один день на флоте» на корвете Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов Герой Российской Федерации» в городе Владивостоке. Ребята провели сутки на корабле: для них было организовано питание, посещение музея подводной лодки С-56, музея Тихоокеанского флота, проведены мероприятия по средствам корабельной связи, радиотехнического опознания, противодиверсионной обороне, занятия по морской практике по вязанию морских узлов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Справка

24-го сентября 2010 года на эскадренном миноносце Тихоокеанского флота ВМФ России «Быстрый» из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода в машинном отделении корабля вспыхнул пожар. Девятнадцатилетний матрос Алдар Цыденжапов, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды бросился в огонь, чтобы перекрыть утечку топлива. Около девяти секунд он находился в центре пожара и после устранения утечки смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека, получив сильнейшие ожоги. Оперативные действия Алдара Цыденжапова и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться и нанести мощный урон эсминцу, на котором было около 300 человек. В тяжелейшем состоянии, получив ожоги почти 100% поверхности тела, Алдар был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября его не стало. Матросу оставалось служить меньше месяца.

Бурятия Алдар Цыденжапов корвет ссузы вузы студенты

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