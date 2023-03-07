Женщины из Улан-Удэ назвали самые необычные подарки на 8 Марта

Среди них набор летней резины и живые бабочки



Интернет-портал SuperJob в преддверии 8 марта провёл опрос на тему, какие необычные подарки получили на праздник женщины.



- В перечне необычных подарков женщинам к 8 Марта лидируют комнатные растения и домашние животные, - рассказали организаторы опроса.



Также эксперты портала отметили, что даже традиционный подарок, цветы, способен удивить, если дарителем выступает мужчина, от которого такого знака внимания не ждали. Или если выбор растения уж очень экзотичен.



Для 11% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 7% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца. Для 6% неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. По 2% назвали путешествие, посуда и бытовая техника.



Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.



В открытом опросе приняли участие жительницы Улан-Удэ старше 18 лет.





