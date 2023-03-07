Улан-удэнцы почти две тысячи раз обращались в жилинспекцию в 2022 году

В ходе проверок выявлено 139 нарушений в деятельности ресурсоснабжающих организаций и ТСЖ



В Улан-Удэ подвели итоги по работе с обращениями граждан в муниципальную жилищную инспекцию. Основная часть обращений касалась нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а также порядка расчёта внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. По обращениям горожан проведено около 900 проверок, сообщили в управлении муниципальной жилищной инспекции.



В ходе проверок выявлено 139 нарушений в деятельности ресурсоснабжающих организаций и ТСЖ, а именно порядка расчёта размера платы за коммунальные услуги, нормативов обеспечения населения услугами, правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда и др.



Также были обнаружены 264 нарушения в работе управляющих компаний по тем же нарушениям. Многим жителям Улан-Удэ был произведён перерасчёт размера платы за коммунальные услуги на общую сумму свыше 1 млн 900 тыс. рублей.



- По установленным фактам правонарушений в уполномоченные органы направлено 102 материала для составления протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов проверок жилищной инспекции, Гостройжилнадзора, управления Роспотребнадзора по РБ наложено административных штрафов на общую сумму полтора миллиона рублей, - сообщила начальник управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.



По фактам нарушений лицензионных требований на управляющие компании или ТСЖ наложено штрафов на общую сумму 800 тысяч рублей.



